План перевыполнен в два раза. Сколько в Минске построили жилья и какая доля иностранных инвестиций?
Новости Беларуси. План перевыполнен в два раза. Внутренний валовой региональный продукт вырос на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 8 млрд 600 млн рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На вновь созданные предприятия трудоустроено свыше 6 тысяч человек. Почти 180 тысяч квадратных метров жилья построено с начала года. 218 многодетных семей получили заветные ключи от квартир.
Порядка 760 млн долларов составили иностранные инвестиции. Показатели экспорта также на запланированном уровне.
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Городом обеспечено сбалансированное развитие экспорта и импорта. Достигнуты опережающие темпы по экспорту. Экспорт услуг сложился на уровне миллиарда долларов США. По сравнению с прошлым годом, у Минска уменьшилось отрицательное сальдо на 222 млн долларов.
На сегодняшний день стоит задача существенно пересмотреть условия для инвестирования, сделать инвестиции в город Минск более привлекательными.
Во втором квартале внимание будет сконцентрировано на стабильности потребительского рынка и цен. Также уделят внимание товарообороту и общественному питанию. На контроле по-прежнему будет ситуация на рынке труда и вопросы импортозамещения.