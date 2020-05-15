План перевыполнен в два раза. Сколько в Минске построили жилья и какая доля иностранных инвестиций?

Новости Беларуси. План перевыполнен в два раза. Внутренний валовой региональный продукт вырос на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 8 млрд 600 млн рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На вновь созданные предприятия трудоустроено свыше 6 тысяч человек. Почти 180 тысяч квадратных метров жилья построено с начала года. 218 многодетных семей получили заветные ключи от квартир.