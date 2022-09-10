«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?

Новости Беларуси. Всегда открыты для партнеров и новых взаимовыгодных отношений. Один из важных драйверов экономики – инвестиции. Синеокая была и остается привлекательной подружкой для иностранцев. Наша столица, город-именинник Минск, конечно, сохраняет позиции лидера в вопросе привлечения иностранных инвестиций. И, кстати, успешно осваивает собственные. А это новые производственные площадки, технологии и техника. Многие проекты могут по-настоящему удивить. Почему Минск – привлекательный для инвестиций город?

Более 2 миллионов квадратных метров, на которых выросли современные витражные высотки, дворовые площадки и социальные объекты. Яркий пример эффективных инвестиционных отношений. Для Минска и его жителей – новый микрорайон. Проект в работе с 2014 года. Сегодня в столице найдутся и еще схожие этому примеры взаимовыгодного партнерства с иностранцами.

Александра Качан, корреспондент:

Интересен ли Минск для заграничных инвесторов? Отвечу – да. В подтверждение статистика: в 2021 году на долю столицы пришлось около 75 % от общего объема прямых иностранных инвестиций республики. И здесь важно: санкционная педаль тормоза не сработала. Сумма прямых заграничных капиталовложений увеличилась в 2021 году и в 2022 демонстрирует положительную динамику.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

2022 год, несмотря на все санкционные моменты, показывает себя неплохо. Мы видим прирост по итогу первого полугодия по сравнению с первым полугодием 2021 года. Хочу отметить, что основные драйверы нашей экономической деятельности, где мы видим рост прямых иностранных инвестиций, – это, конечно же, промышленность, это оптовая и розничная торговля и строительство. А основными странами-инвесторами для Минска выступили Нидерланды, Кипр и, конечно, Россия.

Надежда Лазаревич:

У нас всегда Российская Федерация была таким основным нашим партнером и в части реализации продукции, и в части взаимоотношений в экономическом финансировании инвестиционных проектов. Прямые иностранные инвестиции, конечно же, в основном идут из Российской Федерации. Но также мы работаем и видим рост по другим странам, как Китай, Индия. Тоже хотим отметить, что идут объемы прямых иностранных инвестиций и прямая заинтересованность субъектов данных стран в развитии хороших партнерских отношений по созданию новых видов продукции, новых предприятий на территории Минска. Как в БНТУ разрабатывают биологический клапан сердца и за какие деньги?

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Проводится замещение как части, где находится аневризма, так и части сосуда, именно дуги аорты, и брахиоцефальных артерий. И вот сейчас у нас уже заканчиваются эндокринологические испытания и сейчас уже переходим на установку людям. То есть вот это изделие, их аналогов всего в мире два. И один из них, который поставлялся раньше в Беларусь, стоил 27 тысяч евро.

Вот-вот эта разработка ученых БНТУ начнет в прямом смысле спасать жизни. Вместе с ней клинические испытания в эти дни проходят и другие новинки. Например, вот этот биологический клапан сердца. На этих витринах все с отечественной маркировкой. И составляет достойную конкуренцию аналогам с мировой известностью.

Павел Лущик:

Начали создавать восемь изделий для кардиососудистой хирургии, а также для операций на коленном суставе. Сейчас проект разросся. И мы уже на стадии регистрации и проведения доклинических и клинических испытаний по 12 изделиям для кардиососудистой хирургии. Это уникальные изделия для нашей страны. Это импортозамещение, в первую очередь, очень важное на сегодня для нашей страны.

20 лет и ни одной рекламации. Кроме белорусских клиник, с изделиями ученых минского «Политехника» знакомы в России, Казахстане и Узбекистане. Важность специфического производства понимают. И вкладывают деньги. Уже в 2023 году здесь развернется уникальная для постсоветского пространства производственная, лабораторная и конструкторская площадка.

Максим Журкевич, первый заместитель генерального директора научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Данный центр будет как заниматься производством продукции, так и на постоянной основе разрабатывать новые виды медицинских изделий для травматологии, кардиологии, стоматологии и других отраслей. Поскольку проект социально ориентированный, быстрой окупаемости сложно дожидаться. Наш срок окупаемости – 13,5 года. Поэтому на такие инвестиции частный и иностранный инвестор вряд ли согласится. В нашем случае основным инвестором выступил инновационный фонд Мингорисполкома, который вкладывает в проект около 30 миллионов белорусских рублей.

Когда мастера «Минскпромстроя» завершат работы, вход сюда для посторонних будет закрыт. Того требует специфика. По подсчетам, только экспортная выручка нового производства оборудования медицинского назначения составит 2,5 миллиона долларов в год. И к тому же здесь будет создано более 80 рабочих мест. Белорусский электрогрузовик? Сможет ли он сформировать рынок такой техники?

Сами инвестируем в то, что завтра будет полезно. Речь и о таких социально важных проектах, как этот центр. И о разработках нового поколения. Например, вот этот грузовой автомобиль с приставкой «эко». Никакого дизеля. Вместо топлива Vitovt кушает электричество. И вполне сможет ездить при помощи беспилотного управления. Его разработка – шаг на опережение.

Олег Быцко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

На сегодняшний момент не существует еще широкого рынка электрических грузовых автомобилей. Он находится на начальной стадии. И проект реализовывался именно с точки зрения возможности вовремя прийти на этот рынок с уже существующим продуктом. А как зачастую было уже с другими нашими продуктами, самостоятельно начать его формировать. Но для этого мы на сегодня работаем с потенциальными заказчиками, показывая преимущества этого продукта.