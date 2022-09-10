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«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?

10 сентября 2022 22:11
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Новости Беларуси. Всегда открыты для партнеров и новых взаимовыгодных отношений. Один из важных драйверов экономики – инвестиции. Синеокая была и остается привлекательной подружкой для иностранцев. Наша столица, город-именинник Минск, конечно, сохраняет позиции лидера в вопросе привлечения иностранных инвестиций. И, кстати, успешно осваивает собственные. А это новые производственные площадки, технологии и техника. Многие проекты могут по-настоящему удивить.

Почему Минск – привлекательный для инвестиций город?

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-1

Более 2 миллионов квадратных метров, на которых выросли современные витражные высотки, дворовые площадки и социальные объекты. Яркий пример эффективных инвестиционных отношений. Для Минска и его жителей – новый микрорайон. Проект в работе с 2014 года. Сегодня в столице найдутся и еще схожие этому примеры взаимовыгодного партнерства с иностранцами.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-4

Александра Качан, корреспондент:
Интересен ли Минск для заграничных инвесторов? Отвечу – да. В подтверждение статистика: в 2021 году на долю столицы пришлось около 75 % от общего объема прямых иностранных инвестиций республики.

И здесь важно: санкционная педаль тормоза не сработала. Сумма прямых заграничных капиталовложений увеличилась в 2021 году и в 2022 демонстрирует положительную динамику.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
2022 год, несмотря на все санкционные моменты, показывает себя неплохо. Мы видим прирост по итогу первого полугодия по сравнению с первым полугодием 2021 года. Хочу отметить, что основные драйверы нашей экономической деятельности, где мы видим рост прямых иностранных инвестиций, – это, конечно же, промышленность, это оптовая и розничная торговля и строительство.

А основными странами-инвесторами для Минска выступили Нидерланды, Кипр и, конечно, Россия.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-10

Надежда Лазаревич:
У нас всегда Российская Федерация была таким основным нашим партнером и в части реализации продукции, и в части взаимоотношений в экономическом финансировании инвестиционных проектов. Прямые иностранные инвестиции, конечно же, в основном идут из Российской Федерации. Но также мы работаем и видим рост по другим странам, как Китай, Индия. Тоже хотим отметить, что идут объемы прямых иностранных инвестиций и прямая заинтересованность субъектов данных стран в развитии хороших партнерских отношений по созданию новых видов продукции, новых предприятий на территории Минска.

Как в БНТУ разрабатывают биологический клапан сердца и за какие деньги?

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-13

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Проводится замещение как части, где находится аневризма, так и части сосуда, именно дуги аорты, и брахиоцефальных артерий. И вот сейчас у нас уже заканчиваются эндокринологические испытания и сейчас уже переходим на установку людям. То есть вот это изделие, их аналогов всего в мире два. И один из них, который поставлялся раньше в Беларусь, стоил 27 тысяч евро.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-16

Вот-вот эта разработка ученых БНТУ начнет в прямом смысле спасать жизни. Вместе с ней клинические испытания в эти дни проходят и другие новинки. Например, вот этот биологический клапан сердца. На этих витринах все с отечественной маркировкой. И составляет достойную конкуренцию аналогам с мировой известностью.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-19

Павел Лущик:
Начали создавать восемь изделий для кардиососудистой хирургии, а также для операций на коленном суставе. Сейчас проект разросся. И мы уже на стадии регистрации и проведения доклинических и клинических испытаний по 12 изделиям для кардиососудистой хирургии. Это уникальные изделия для нашей страны. Это импортозамещение, в первую очередь, очень важное на сегодня для нашей страны.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-22

20 лет и ни одной рекламации. Кроме белорусских клиник, с изделиями ученых минского «Политехника» знакомы в России, Казахстане и Узбекистане. Важность специфического производства понимают. И вкладывают деньги. Уже в 2023 году здесь развернется уникальная для постсоветского пространства производственная, лабораторная и конструкторская площадка.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-25

Максим Журкевич, первый заместитель генерального директора научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Данный центр будет как заниматься производством продукции, так и на постоянной основе разрабатывать новые виды медицинских изделий для травматологии, кардиологии, стоматологии и других отраслей. Поскольку проект социально ориентированный, быстрой окупаемости сложно дожидаться. Наш срок окупаемости – 13,5 года. Поэтому на такие инвестиции частный и иностранный инвестор вряд ли согласится. В нашем случае основным инвестором выступил инновационный фонд Мингорисполкома, который вкладывает в проект около 30 миллионов белорусских рублей.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-28

Когда мастера «Минскпромстроя» завершат работы, вход сюда для посторонних будет закрыт. Того требует специфика. По подсчетам, только экспортная выручка нового производства оборудования медицинского назначения составит 2,5 миллиона долларов в год. И к тому же здесь будет создано более 80 рабочих мест.

Белорусский электрогрузовик? Сможет ли он сформировать рынок такой техники?

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-31

Сами инвестируем в то, что завтра будет полезно. Речь и о таких социально важных проектах, как этот центр. И о разработках нового поколения. Например, вот этот грузовой автомобиль с приставкой «эко». Никакого дизеля. Вместо топлива Vitovt кушает электричество. И вполне сможет ездить при помощи беспилотного управления. Его разработка – шаг на опережение.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-34

Олег Быцко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
На сегодняшний момент не существует еще широкого рынка электрических грузовых автомобилей. Он находится на начальной стадии. И проект реализовывался именно с точки зрения возможности вовремя прийти на этот рынок с уже существующим продуктом. А как зачастую было уже с другими нашими продуктами, самостоятельно начать его формировать. Но для этого мы на сегодня работаем с потенциальными заказчиками, показывая преимущества этого продукта.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-37

Сэкономить. Но не при покупке, а при эксплуатации. Специалисты просчитали: за счет экономии на топливных ресурсах этот гигант оправдает потраченные средства примерно за пять лет. Благо, электроэнергии белорусам хватит. Сейчас специалисты работают над снижением себестоимости электрогрузовика.

«Их аналогов всего в мире два». Какие разработки учёных БНТУ будут спасать жизни белорусам?-40

Это только несколько ярких примеров. Всего в 2022 году средства инновационного фонда Мингорисполкома спонсируют 27 инвестиционных проектов. Важной составляющей которых стало импортозамещение. А это уже тема с пометкой «экономическая безопасность».

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# Инвестиции в Минск # общество # Александра Качан # Надежда Лазаревич # Павел Лущик # Максим Журкевич # Олег Быцко # Фотофакт

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