Прямой эфир

ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси

13 января 2020 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году установил новый рекорд по количеству ежегодных инвестиций за все время деятельности в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси-1

24 проекта в частном и государственном секторах получили финансирование на 390 миллионов евро. В банке отмечают, что деятельность была широкомасштабной и включала в себя как очень крупные, так и сравнительно небольшие кредиты. Самым большим проектом стала модернизация 12 мостов стоимостью 126 миллионов евро.

ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси-4

ЕБРР – многосторонний банк, работающий в 38 странах на трех континентах. Его акционерами являются 69 государств. В Беларуси присутствует с 1992 года, общий объем инвестиций приближается к 3 миллиардам.

Больше новостей экономики за 13 января читайте здесь.

# Инвестиции в Минск # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда
13 января 2020 13:11

В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда

Золотой запас Беларуси за 2019-й потяжелел на тонну
13 января 2020 10:35

Золотой запас Беларуси за 2019-й потяжелел на тонну

Белорусскую мебель представят на выставке в Кёльне
13 января 2020 06:32

Белорусскую мебель представят на выставке в Кёльне