ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году установил новый рекорд по количеству ежегодных инвестиций за все время деятельности в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 проекта в частном и государственном секторах получили финансирование на 390 миллионов евро. В банке отмечают, что деятельность была широкомасштабной и включала в себя как очень крупные, так и сравнительно небольшие кредиты. Самым большим проектом стала модернизация 12 мостов стоимостью 126 миллионов евро.