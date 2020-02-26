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Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР

26 февраля 2020 19:16
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает попасть в пятерку стран по объему операций Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегию дальнейшей работы обсудили сегодня, 26 февраля, премьер-министр Сергей Румас и глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР-1

В 2019 году наша страна впервые вошла в топ-10 стран по операциям банка. В экономику было инвестировано 390 млн евро. Деньги были потрачены на дороги, коммунальные услуги, инфраструктуру. Самым крупным проектом стала модернизация 12 мостов в Беларуси. Более 25 млн евро выделили на реконструкцию очистных сооружений.

А совместно с одним из крупнейших белорусских банков была профинансирована сделка по поставке 77 БелАЗов в Индию. В будущем ЕБРР планирует инвестировать в белорусскую медицину и «зеленую экономику».

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР-4

Беларусь рассчитывает попасть в пятёрку стран по объёму операций ЕБРР-6

# Инвестиции в Минск # Экономика # Сергей Румас # Александр Пивоварский # Фотофакт

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