Новости по тегу #Институт социологии НАН Беларуси

В числе тем социсследования – отношения Беларуси с другими странами, доверие государственным СМИ, а также вопросы, которые ежедневно волнуют каждого: от мобильного интернета до торговых площадок.
Оно проведено Институтом социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических исследований и касается социально-экономического развития страны.
Актуальные вызовы, которые стоят перед ними, обсуждали 11 февраля в Институте социологии.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.
«Человек – это найуникальнейшее явление, аналогов которому нет».
«Когда мы интересуемся у жителей нашей страны, что для них самое важное, традиционно три важнейшие ценности – это здоровье, семья и дети», – рассказал директор Института социологии НАН Беларуси.
«Настоящий белорус – это человек, который живет в этой стране и любит ее. Это первое условие».
Ученые объединяют усилия, чтобы глубже понять общественные процессы, укреплять доверие и развивать научное сотрудничество в интересах государства.
«Если раньше в какой-то степени журналистика была такая, знаете, досуговая, то сейчас она экспертно-аналитическая».
Особенно популярны у наших граждан материалы на общественно-политические темы. Показатели доверия к контенту такого содержания ежегодно растут на 12-13 %.
Ученые опросили белорусов разных профессий, социальных групп и возрастов.
Об этом стало известно во время встречи с зарубежными коллегами, посвященной 35-летию Института социологии академии наук.
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