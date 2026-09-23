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Новости по тегу #Институт социологии НАН Беларуси

Общественно-политические тренды – опубликован третий блок результатов масштабного социсследования
23 сентября 2026 07:39

Общественно-политические тренды – опубликован третий блок результатов масштабного социсследования

Крепкое здоровье, семья и мирное небо! Что волнует белорусов – результаты социсследования
10 сентября 2026 19:21

Крепкое здоровье, семья и мирное небо! Что волнует белорусов – результаты социсследования

50% исследователей – женщины! В НАН Беларуси достигнуто гендерное равенство
11 февраля 2026 10:48

50% исследователей – женщины! В НАН Беларуси достигнуто гендерное равенство

Кто такой настоящий белорус и как работают учёные-социологи? Интервью с Николаем Мысливцом
28 декабря 2025 07:50

Кто такой настоящий белорус и как работают учёные-социологи? Интервью с Николаем Мысливцом

Почему ИИ не сможет заменить человека-профессионала? Ответил Николай Мысливец
28 декабря 2025 07:29

Почему ИИ не сможет заменить человека-профессионала? Ответил Николай Мысливец

Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования
28 декабря 2025 07:25

Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования

Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?
28 декабря 2025 07:19

Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?

V Международная научная конференция НАН Беларуси собрала более 150 участников
30 октября 2025 17:05

V Международная научная конференция НАН Беларуси собрала более 150 участников

Каким СМИ доверяют белорусы? Провели опрос
24 сентября 2025 17:24

Каким СМИ доверяют белорусы? Провели опрос

Показатель доверия белорусов к государственным СМИ превышает 60% – опрос Института социологии НАН
06 мая 2025 17:42

Показатель доверия белорусов к государственным СМИ превышает 60% – опрос Института социологии НАН

Большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в Союзном государстве – социсследование
02 апреля 2025 06:13

Большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в Союзном государстве – социсследование

Белорусские социологи готовят исследовательский проект о доверии государственным СМИ
24 февраля 2025 07:08

Белорусские социологи готовят исследовательский проект о доверии государственным СМИ