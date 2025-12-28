Прямой эфир

Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?

28 декабря 2025 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Кто такой настоящий белорус с точки зрения социологии? Можно какую-то формулу вывести?

Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?-2

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси: 
Можно вывести формулу. Настоящий белорус – это человек, который живет в этой стране и любит ее. Это первое условие. Второе условие – это человек, который добросовестно делает то, что приносит пользу не только ему и окружающим, но и своей стране. Причем он делает эту работу тщательно, качественно, меньше говорит, чем делает. И делает эту работу обязательно красиво. Вот, я полагаю, такие слагаемые настоящего белоруса.

Александр Осенко:
А что в характере настоящего белоруса?

Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?-4

Николай Мысливец:
Настоящий белорус прежде всего всегда достаточно спокоен, уравновешен, терпелив, а в целом обязательное условие – это мудрый человек.

Секрет настоящего белоруса – это жажда жизни. Это стремление к тому, чтобы постоянно быть в гуще событий. Эта активность, это стремление жить, насколько это возможно, максимально полноценной жизнью, – мы все к этому в той или иной степени склонны.

Кто такой настоящий белорус? Мы говорим, что это тот, кто всегда разрешает своей жене знать, где он хранит свою заначку. Это способствует тому, что укрепляется семейная солидарность, повышает статус и авторитет жены в ее собственных глазах. И, наконец, это способствует сохранению основной заначки.

Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования.

# Интервью # Институт социологии НАН Беларуси # Николай Мысливец # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске
27 декабря 2025 18:35

Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске

Здесь хочется остаться – санаторий «Ружанский» приглашает на незабываемый отдых
27 декабря 2025 18:24

Здесь хочется остаться – санаторий «Ружанский» приглашает на незабываемый отдых

Пустовой: европейская история – это всегда кризисы. Поэтому мы должны быть сильными
27 декабря 2025 17:24

Пустовой: европейская история – это всегда кризисы. Поэтому мы должны быть сильными