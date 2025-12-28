Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Кто такой настоящий белорус с точки зрения социологии? Можно какую-то формулу вывести?

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Можно вывести формулу. Настоящий белорус – это человек, который живет в этой стране и любит ее. Это первое условие. Второе условие – это человек, который добросовестно делает то, что приносит пользу не только ему и окружающим, но и своей стране. Причем он делает эту работу тщательно, качественно, меньше говорит, чем делает. И делает эту работу обязательно красиво. Вот, я полагаю, такие слагаемые настоящего белоруса. Александр Осенко:

А что в характере настоящего белоруса?