Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Кто такой настоящий белорус с точки зрения социологии? Можно какую-то формулу вывести?
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Можно вывести формулу. Настоящий белорус – это человек, который живет в этой стране и любит ее. Это первое условие. Второе условие – это человек, который добросовестно делает то, что приносит пользу не только ему и окружающим, но и своей стране. Причем он делает эту работу тщательно, качественно, меньше говорит, чем делает. И делает эту работу обязательно красиво. Вот, я полагаю, такие слагаемые настоящего белоруса.
Александр Осенко:
А что в характере настоящего белоруса?
Николай Мысливец:
Настоящий белорус прежде всего всегда достаточно спокоен, уравновешен, терпелив, а в целом обязательное условие – это мудрый человек.
Секрет настоящего белоруса – это жажда жизни. Это стремление к тому, чтобы постоянно быть в гуще событий. Эта активность, это стремление жить, насколько это возможно, максимально полноценной жизнью, – мы все к этому в той или иной степени склонны.
Кто такой настоящий белорус? Мы говорим, что это тот, кто всегда разрешает своей жене знать, где он хранит свою заначку. Это способствует тому, что укрепляется семейная солидарность, повышает статус и авторитет жены в ее собственных глазах. И, наконец, это способствует сохранению основной заначки.
Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования.