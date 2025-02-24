Белорусские социологи готовят исследовательский проект о доверии государственным СМИ

Исследовательский проект о доверии государственным СМИ готовят белорусские социологи. Об этом стало известно во время встречи с зарубежными коллегами, посвященной 35-летию Института социологии академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие объединило представителей из трех стран – Беларуси, России и Узбекистана. Тема дискуссии – укрепление прежних договоренностей и сотрудничество по новым направлениям. В их числе современные цифровые тренды, изучение социальных настроений. Институт социологии активно взаимодействует с коллегами из-за рубежа. Эксперты готовят публикации, исследования, обмениваются наработками.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси: У нас достаточно много задач, которые мы перед собой ставим. Они связаны и, прежде всего, с укреплением и дальнейшим развитием кадрового потенциала института, с поиском ответов на те вопросы, которые обеспечивают и дальнейшее развитие нашего общества.

Марат Хаджимухамедов, первый заместитель директора Республиканского центра изучения общественного мнения (Узбекистан):

Мы начали сотрудничать с Институтом социологии Белорусской академии наук три года тому назад. И наш центр активно сотрудничает с этим институтом, проводя совместные мероприятия, в том числе консультации по различным исследованиям, касающиеся взаимных интересов. Но эти интересы связаны с изучением общественного мнения об отношении, допустим, граждан Узбекистана к Беларуси, граждан Беларуси к Узбекистану, об их осведомленности, информированности, конечно, о наших странах.

Специалисты занимаются изучением общественного мнения по актуальным вопросам. Новым вектором станут совместные проекты с Российской Федерацией и Узбекистаном.