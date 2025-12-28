Кто такой настоящий белорус и как работают учёные-социологи? Интервью с Николаем Мысливцом

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец. Почему пошел в науку после работы преподавателем? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы проработали не очень продолжительное время преподавателем истории. Что стало той отправной точкой, когда вы пошли в науку?

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Я работал несколько лет сначала в школе, преподавал детям историю и обществоведение. Это было замечательное время. Гродно, 10-я школа, сейчас это 10-я гимназия. Потом, через несколько лет, я захотел попробовать сделать что-то еще и начал интересоваться возможностью работать в университете. И случилось так интересно, что практически одновременно мне дали добро на то, чтобы я пришел преподавателем на кафедру и в медицинском университете в Гродно, и в университете Янки Купалы. Случилось это в один день. Я выбрал медицинский университет и работал на кафедре, преподавал социологию, политологию. Заведующая кафедрой Лидия Ивановна Лукьянова сказала, что надо идти в аспирантуру и заниматься серьезным делом дальше. Социология – это гуманитарная или точная наука?

Александр Осенко:

Социология – больше гуманитарная наука или естественная? Цифры-то присутствуют. Теория погрешностей и прочее. Математические формулы присутствуют. Николай Мысливец:

Присутствуют. Здесь есть и важнейшая гуманитарная составляющая. Она заключается в том, что мы пытаемся понять, каков человек, что ему интересно, в чем он видит свое предназначение и как он собирается его реализовать. Но для того, чтобы предложить общий портрет белоруса, нужно совершить определенные процедуры статистического, математического порядка. Поэтому математика в социологии тоже присутствует и является одной из важнейших составляющих успеха исследования того, что мы изучаем. Кто использует данные Института социологии?

Николай Мысливец:

Заказчиков у нас много. Наши данные, результаты исследований, которые мы проводим, активно используются органами государственной власти, государственного управления. Это ежемесячные наши мониторинги, которые показывают эффективность или недостаточную эффективность тех или иных направлений развития нашего общества и нашего государства. Мы работаем очень активно с Министерством информации. И изучаем по поручению Министерства информации медиапредпочтение белорусов. Мы активно работаем с Министерством образования, с Министерством здравоохранения. Нашими заказчиками выступают хозяйствующие субъекты. Мы проводим исследования для предприятий реального сектора экономики.

Александр Осенко:

Обращается бизнес? Николай Мысливец:

И бизнес обращается. И в результате в фокусе нашего внимания не только вопросы социально-политического характера, не только вопросы ценностных ориентаций людей, но и те вопросы, которые нужны конкретным заказчикам. Прикладной аспект присутствует и выражен очень четко в нашей работе. А коллектив, который работает, в состоянии решать любые задачи, которые перед нами ставят или субъекты реального сектора экономики, или органы госуправления. Какая сейчас молодежь? Александр Осенко:

Еще бытует мнение, и все говорят, особенно взрослое поколение – молодежь уже не та. Какая сейчас молодежь?

Николай Мысливец:

Я попробую эту характеристику сначала воспроизвести по памяти, что молодежь не слушает своих родителей, не уважает авторитетов. Молодежь стремится к тому, чтобы бездельничать, жить в роскоши, что молодежь неконструктивная. Эти слова сказал Сократ 2500 лет тому назад. Изменилось ли что-то с того периода времени? По-прежнему молодежь каждое взрослое поколение всегда критикует. Почему? Наверное, для этого есть какие-то основания, но, может, в большей степени здесь здоровые или нездоровые чувства ревности. Молодежь – это те, кто активны, кто способны делать то, чего они хотят, у кого для этого есть возможности, интеллектуальный ресурс, физическое здоровье.