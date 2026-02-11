50% исследователей – женщины! В НАН Беларуси достигнуто гендерное равенство

В Национальной академии наук Беларуси достигнуто гендерное равенство. Около 50 % исследователей в ее структуре – женщины. Актуальные вызовы, которые стоят перед ними, обсуждали сегодня, 11 февраля, в Институте социологии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках круглого стола встретились представительницы академических и университетских учреждений образования. Они делились опытом, определили проблемные вопросы и обсудили пути их решения. Сегодня большинство белорусских женщин-ученых уверены в своем профессиональном выборе и планируют защищать кандидатские и докторские диссертации.

Алеся Соловей, научный сотрудник сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии НАН Беларуси: Женщины-ученые развенчивают гендерные стереотипы о том, что есть мужские и женские научные профессии. Они у нас задействованы и как в экономических науках, естественных, химических, так и в технических. В социогуманитарном направлении большинство девушек, также в химическом направлении. В физическом мы можем наблюдать – уже женщин стало больше. Если мы сравним за последние 25 лет, то примерно в 10 раз больше там уже женщин, как среди исследователей, так и доктора наук в технических науках у нас уже появляются.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

Тематика диссертационных работ самая разнообразная. Опять же, если уже брать непосредственно наш социологический институт, то те диссертации, которые защищаются, они посвящены медиаграмотности пожилого населения, они посвящены социальному самочувствию женщин-исследователей. Опять же, потребительское поведение молодежи.

Сегодняшнюю встречу приурочили к Международному дню женщин и девочек в науке. Он учрежден Ассамблеей ООН. В нашей стране эта дата приобретает особое звучание, ведь живем мы в Год белорусской женщины.