Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Чем белорусы довольны в прошлом году и какие у них ожидания на следующий год?

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Белорусы довольны тем, что мы живем в мирной стране. Белорусы довольны тем, что чувствуют себя в нашей стране в безопасности. В контексте Нового года, и не только, очень высок уровень удовлетворенности безопасностью и в общественных местах, и на улице своего города, и в собственном доме. Это очень серьезно, это очень знаковый показатель на фоне всего того, что происходит в мире. У нас не только мой дом – моя крепость, но у нас наша страна – это наша крепость. И мы внутри чувствуем себя абсолютно комфортно. Александр Осенко:

Что белорусы ожидают от нового 2026 года?