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Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования

28 декабря 2025 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Чем белорусы довольны в прошлом году и какие у них ожидания на следующий год?

Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования-2

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси: 
Белорусы довольны тем, что мы живем в мирной стране. Белорусы довольны тем, что чувствуют себя в нашей стране в безопасности. В контексте Нового года, и не только, очень высок уровень удовлетворенности безопасностью и в общественных местах, и на улице своего города, и в собственном доме. 

Это очень серьезно, это очень знаковый показатель на фоне всего того, что происходит в мире. У нас не только мой дом – моя крепость, но у нас наша страна – это наша крепость. И мы внутри чувствуем себя абсолютно комфортно.

Александр Осенко:
Что белорусы ожидают от нового 2026 года?

Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования-4

Николай Мысливец:
Когда мы интересуемся у жителей нашей страны, что для них самое важное, традиционно три важнейшие ценности – это здоровье, семья и дети. Эти ценности определяют наше настоящее и наше будущее. Не зря же так иронично говорят: што гэта за бацькі, калі сваіх дзяцей да пенсіі не дагадуюць? 

Это у нас в крови – помогать детям, заботиться, несмотря на то, что в мире существуют и другие тренды – нужно быть самостоятельными, нужно ковать свое счастье собственными руками. Но это тоже к вопросу о нашей жизни, культуре, о наших традициях, заботе о детях. 

Я полагаю, это абсолютно замечательная вещь. И стоит ли нам от этих традиций отказываться в угоду каким-то другим новомодным трендам? Я думаю, ни в коей степени делать этого не стоит.

Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса? Читайте здесь.

# Интервью # Новый год # Институт социологии НАН Беларуси # Николай Мысливец # Александр Осенко

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