Белорусские и иностранные ученые приняли обращение к мировой общественности по поводу ситуации в Сирии

Новости Беларуси. Встреча экспертов по Ближнему Востоку прошла в Академии наук в Минске. В ней участвовали представители НАН Беларуси, Академии управления при Президенте, иностранных дипмиссий.

По итогам принят документ, в котором призывают решительно выступить против якобы миротворческих, а фактически агрессивных действий США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Котляров, директор Института социологии НАН Беларуси:

Беларусь поддерживает поиски мира. Тем более, будем прямо говорить, что в Сирии не гражданская война, а в Сирии именно банды террористов нападают на правительство, на мирных граждан, получив поддержку некоторых западных государств, в том числе Соединенных Штатов Америки.

Ибрагим Ассфура, директор иностранного предприятия, доктор наук (Сирия):

Мы слабо верим американским политикам. И поэтому состояние готовности отразить агрессию сохраняется. И надежды на благополучный выход и на мир на Ближнем Востоке сохраняются. Эта конференция, которая призывается по инициативе наших мудрых друзей – белорусов, разъяснит обстановку в Сирии.