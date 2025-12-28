Почему ИИ не сможет заменить человека-профессионала? Ответил Николай Мысливец
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.
Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Не бытует ли такого мнения, что развивается искусственный интеллект, есть социальные сети, нам этого будет достаточно, именно машин, и как таковых людей, может быть, нам и не надо?
Мы тут совсем недавно деликатно на ВНС встречались на обсуждении программы социально-экономического развития, которую мы приняли на ВНС. И один высказал такое мнение, что искусственный интеллект развивается и скоро профессия журналистов априори не понадобится, потому что искусственный интеллект будет делать все за журналистов, выводить новости и прочее, делать аналитику. Я этому абсолютно противен только лишь по одной причине.
Каждый журналист имеет свое авторское мнение. Мы приходим на автора так же, как мы когда-то в детстве читали книги того или иного автора. Нам нравится стиль изложения, эти мысли, которые он закладывает. Как с Институтом социологии, как с вашей специальностью обстоят дела?
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Очень просто. Прежде всего мы с вами, полагаю, что наши уважаемые коллеги знают прекрасный фильм «Москва слезам не верит», где речь шла о том, что не будет ни театра, не будет ничего – будет сплошное телевидение. Поэтому мы же чему-то учимся из прошлого и понимаем, что и те прогнозы были утопичны.
Нынешние псевдопрогнозы в отношении того, что искусственный интеллект способен все заменить, однозначно несостоятельны. Человек – это найуникальнейшее явление, аналогов которому нет, и шансов, что природа или тем более сам человек сотворит что-то подобное в обозримом будущем, по-моему, крайне немного.
По поводу искусственного интеллекта и социологии. Сначала маленький пример. Интересоваться мнением людей и проводить опросы можно различными способами. Существует и традиционный метод, который мы используем, – опрос респондентов при помощи использования бумажных анкет.
Николай Мысливец:
Существует способ телефонного опроса. Эти методы используются, несмотря на активное развитие цифрового общества, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта, продолжают сохранять свое место в практике социологических исследований.
Что касается онлайн-опросов, здесь есть и свои подводные камни. Когда мы интересуемся мнением респондента, предлагаем заполнить бумажную анкету, мы видим этого человека и можем как минимум идентифицировать характеристики, которые нам важны, чтобы мы сохранили выборку – пол, возраст, даже уровень образования. Иные виды опросов не позволяют вот эту чистоту эксперимента сохранить. Хотя это ни в коей степени не означает, что нужно отказаться от онлайн-опросов, от использования панелей, от использования каких-то других методов.
Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса? Читайте здесь.