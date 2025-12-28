Почему ИИ не сможет заменить человека-профессионала? Ответил Николай Мысливец

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Не бытует ли такого мнения, что развивается искусственный интеллект, есть социальные сети, нам этого будет достаточно, именно машин, и как таковых людей, может быть, нам и не надо?

Мы тут совсем недавно деликатно на ВНС встречались на обсуждении программы социально-экономического развития, которую мы приняли на ВНС. И один высказал такое мнение, что искусственный интеллект развивается и скоро профессия журналистов априори не понадобится, потому что искусственный интеллект будет делать все за журналистов, выводить новости и прочее, делать аналитику. Я этому абсолютно противен только лишь по одной причине.

Каждый журналист имеет свое авторское мнение. Мы приходим на автора так же, как мы когда-то в детстве читали книги того или иного автора. Нам нравится стиль изложения, эти мысли, которые он закладывает. Как с Институтом социологии, как с вашей специальностью обстоят дела?