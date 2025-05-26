Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Федерации египетских торговых палат

Беларусь продолжает целенаправленно укреплять отношения с африканскими странами. Этот континент играет все более значительную роль в глобальной политике и экономике. И здесь важно планомерно выстраивать сотрудничество по всем направлениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом. Этому будет способствовать и официальный визит делегации Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Египет. В ходе пребывания парламентарии ознакомятся с инфраструктурой новой административной столицы арабской республики.

Мегаполис называют Новым Каиром. Он построен по принципу умного и экологичного города, который должен стать не только центром политической и экономической жизни, но и местом комфортной жизни для нескольких миллионов человек. Население страны быстро растет. Поэтому Египту нужны надежные поставщики продовольствия, технологий и техники. Беларусь сюда продает сельскохозяйственную технику, большегрузные машины, молочные продукты. Перспективы торгово-экономического развития белорусская и египетская стороны обсудили во время встречи в Федерации египетских торговых палат. Участие в диалоге также приняли представители белорусских машиностроительных предприятий.