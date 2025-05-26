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Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Федерации египетских торговых палат

26 мая 2025 10:54
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Беларусь продолжает целенаправленно укреплять отношения с африканскими странами. Этот континент играет все более значительную роль в глобальной политике и экономике. И здесь важно планомерно выстраивать сотрудничество по всем направлениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом.

Этому будет способствовать и официальный визит делегации Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Египет. В ходе пребывания парламентарии ознакомятся с инфраструктурой новой административной столицы арабской республики.

Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Федерации египетских торговых палат-2

Мегаполис называют Новым Каиром. Он построен по принципу умного и экологичного города, который должен стать не только центром политической и экономической жизни, но и местом комфортной жизни для нескольких миллионов человек. Население страны быстро растет. Поэтому Египту нужны надежные поставщики продовольствия, технологий и техники. Беларусь сюда продает сельскохозяйственную технику, большегрузные машины, молочные продукты. Перспективы торгово-экономического развития белорусская и египетская стороны обсудили во время встречи в Федерации египетских торговых палат. Участие в диалоге также приняли представители белорусских машиностроительных предприятий. 

Игорь Сергеенко провёл переговоры с президентом Федерации египетских торговых палат-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я бы хотел отметить, что принят ряд решений в законодательном плане Республики Беларусь и в законах для инвестиций, которые вступили в силу в прошлом году. И приезд в апреле того же прошлого года премьер-министра, сформирована определенная дорожная карта, подписаны соглашения. Нужно двигаться просто дальше, выполнять конкретные распоряжения.

Ахмед Эль-Вакиль, президент Федерации египетских торговых палат:
Я считаю, что благодаря договоренностям, которые мы заложим в ходе текущего визита, мы сможем в будущем активизировать наше сотрудничество согласно интересам обеих стран.

Стороны заинтересованы не только в развитии двустороннего сотрудничества. Речь идет о совместном выходе на рынки третьих стран. Для этого Беларусь и Египет хотят кооперировать усилия по созданию совместного продукта в различных отраслях.

# Игорь Сергеенко # Беларусь-Египет

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