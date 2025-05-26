Белорусская делегация проведёт переговоры со спикером Палаты представителей Египта

Определить и реализовать взаимовыгодные проекты в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, научно-технического и культурного сотрудничества. Продолжается официальный визит в Египет белорусских депутатов и деловых кругов нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рабочей программе – переговоры главы делегации Игоря Сергеенко с его коллегой – спикером Палаты представителей Арабской Республики. Запланированы встречи в ряде министерств. Состоится посещение компании – импортера техники МАЗ, а также подписание двусторонних документов по реализации поставок белорусской продукции. Завершит программу заседание круглого стола по вопросам торгового сотрудничества. Наши страны связывают крепкие дружеские отношения. Открытое в 1997 году посольство в Египте стало первым белорусским дипучреждением в арабском регионе. Президент Александр Лукашенко трижды посещал Каир с официальными визитами, в 2019 году Минск встречал лидера Египта.