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Белорусская делегация проведёт переговоры со спикером Палаты представителей Египта

26 мая 2025 06:23
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Определить и реализовать взаимовыгодные проекты в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, научно-технического и культурного сотрудничества. Продолжается официальный визит в Египет белорусских депутатов и деловых кругов нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация проведёт переговоры со спикером Палаты представителей Египта-2

В рабочей программе – переговоры главы делегации Игоря Сергеенко с его коллегой – спикером Палаты представителей Арабской Республики. Запланированы встречи в ряде министерств. Состоится посещение компании – импортера техники МАЗ, а также подписание двусторонних документов по реализации поставок белорусской продукции. Завершит программу заседание круглого стола по вопросам торгового сотрудничества. Наши страны связывают крепкие дружеские отношения. Открытое в 1997 году посольство в Египте стало первым белорусским дипучреждением в арабском регионе. Президент Александр Лукашенко трижды посещал Каир с официальными визитами, в 2019 году Минск встречал лидера Египта.

# Беларусь-Египет # Игорь Сергеенко

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