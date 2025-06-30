Сергеенко обозначил для депутатов задачи при подготовке к третьей сессии

Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва завершила свою работу. На заключительном заседании депутаты приняли в первом чтении два важнейших законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «О государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования» предполагает масштабные изменения для бизнеса. Также народные избранники рассмотрели документ «Об изменении кодексов по вопросам уголовной и административной ответственности», затрагивающий порядок использования гражданских БПЛА. Для нарушителей планируют ужесточить наказание.

Депутаты Палаты представителей подводят итоги работы на заключительном заседании.

На заключительном заседании депутаты также подвели итоги работы второй сессии, которая проходила в период важнейших политических событий, определивших будущее страны. Президентская избирательная кампания наглядно показала миру зрелость белорусского общества и его волю к созданию сильной, независимой Беларуси. Именно этот общественный запрос определил законодательные и международные приоритеты сессии и работу депутатов в округах. Как итог – принято 67 законопроектов, отражающих курс на мир, рост и справедливость.