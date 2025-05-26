Сергеенко пригласил бизнес-круги Египта поучаствовать в выставке «Белагро» и форуме по ИИ в Минске
Беларусь продолжает целенаправленно укреплять отношения с африканскими странами. Этот континент играет все более значительную роль в глобальной политике и экономике. И здесь важно планомерно выстраивать сотрудничество по всем направлениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этому будет способствовать и официальный визит нашей парламентской делегации в Египет. Ее возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Игорь Сергеенко сегодня пригласил бизнес-круги Египта принять участие в июньской выставке «Белагро» и международном форуме по искусственному интеллекту в Минске.
Вместе с парламентариями в Каир также прилетели представители наших флагманских предприятий. И уже во время встречи в Федерации египетских торговых палат отечественные машиностроители получили выгодное деловое предложение.
Сергей Папкович, начальник управления внешнеэкономических связей по экспорту ОАО «МАЗ»:
Есть перспективных два проекта по информации египетской стороны. Это строительство зернохранилищ, то есть понадобится техника для перевозки зерна. Кроме того, по информации египетской стороны, президент Египта особое внимание сейчас уделяет электротранспорту, то есть перспективным направлением развития будет поставка электрогрузовиков, автобусов и другой техники на электротранспорте.