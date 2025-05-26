Сергеенко пригласил бизнес-круги Египта поучаствовать в выставке «Белагро» и форуме по ИИ в Минске

Беларусь продолжает целенаправленно укреплять отношения с африканскими странами. Этот континент играет все более значительную роль в глобальной политике и экономике. И здесь важно планомерно выстраивать сотрудничество по всем направлениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому будет способствовать и официальный визит нашей парламентской делегации в Египет. Ее возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Игорь Сергеенко сегодня пригласил бизнес-круги Египта принять участие в июньской выставке «Белагро» и международном форуме по искусственному интеллекту в Минске.

Вместе с парламентариями в Каир также прилетели представители наших флагманских предприятий. И уже во время встречи в Федерации египетских торговых палат отечественные машиностроители получили выгодное деловое предложение.