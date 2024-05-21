В Беларуси обсуждают перечень видов деятельности для ИП – он вынесен на общественное обсуждение

Создать четкие и прозрачные условия для ведения бизнеса. В Беларуси проходит реформа предпринимательства. Она предполагает не только новую деловую структуру, но и иные механизмы господдержки. Новеллы детально прописаны и прошли все стадии рассмотрения, в том числе на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь необходимо определиться с видами деятельности, разрешенными для индивидуальных предпринимателей. Этот перечень вынесен на общественное обсуждение. Высказать свое мнение может каждый, информация доступна на сайте «Право.бай» до 25 мая включительно. В предложенном списке более сотни позиций. Например, в области обрабатывающей промышленности предпринимателям доступны различные виды производства – от изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий до создания мебели и бижутерии. В сфере сельского хозяйства можно выращивать овощи и заготавливать древесину. Широкий выбор также в строительстве, торговле или творчестве. Определен перечень работ как самостоятельной профессиональной деятельности, так и видов ремесленничества.

Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

В настоящее время конфедерация работает в круглосуточном режиме, при обсуждении проекта закона по новым видам деятельности. Особо критичная точка – это нам защитить, создать такое правовое поле для бизнеса, чтобы бизнес не допустил каких-то правонарушений. Мы конфедерация, предпринимательство, конечно, вся инфраструктура по поддержке бизнеса, готовы взять часть инициативы на себя, для того чтобы консультировать бизнес.