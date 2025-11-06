«Бесшовный» механизм – как перейти из ИП в юрлицо за 1 день, рассказали в Минэкономики

Уже более 3 000 индивидуальных предпринимателей воспользовались возможностью бесшовного перевода в статус юридических лиц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Новый инструмент расширяет возможности для развития, позволяя масштабировать бизнес.

Напомним, процесс запущен в июле 2024-го. Процедура занимает не более дня: достаточно собрать простой пакет документов и обратиться в регистрирующий орган. При перерегистрации все права и обязанности индивидуального предпринимателя автоматически остаются за созданной компанией, сохраняется вся наработанная база, включая разрешения, лицензии, сертификаты. Бесшовный переход позволяет избежать перерывов в бизнесе, сохранить клиентов и сотрудников. В бизнес-среде необходимость реализации такого механизма назрела давно.

Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

Мы изначально получали запрос у бизнеса, особенно от индивидуальных предпринимателей, которые отмечали невозможность масштабировать свою деятельность, нанимать большее количество работников, выходить на какие-то новые рынки из-за того, что они теряли всю предысторию своей деятельности при ликвидации индивидуального предпринимателя и регистрации новой коммерческой организации. Именно такой «бесшовный» механизм с сохранением всего наработанного пакета предоставил закон № 365.