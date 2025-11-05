С 1 января вводят новшества для белорусских ИП – вот кого коснутся изменения
С 2026 года в Беларуси для индивидуальных предпринимателей запретят часть видов деятельности. Как их и кого эти изменения коснутся, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Ирина Бабаченок.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Кого коснется это изменение и почему?
Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:
Напомню, что в прошлом году был принят закон о вопросах предпринимательской деятельности, и в соответствии с этим законом с 1 октября 2024 года индивидуальные предприниматели вправе осуществлять виды деятельности в соответствии с утвержденным правительственным перечнем.
При этом для тех индивидуальных предпринимателей, которые начали свою работу до 1 октября 2024 года, был установлен переходный период, до конца текущего года, в течение которого они могут продолжить эти виды деятельности и в спокойном формате определиться, как они будут работать дальше.
Ирина Бабаченок:
Если они хотят сохранить вид деятельности, которого нет в перечне, они могут зарегистрировать коммерческую организацию. И для этого предусмотрен особый порядок, который позволяет зарегистрировать юридическое лицо фактически день в день, сохранить весь наработанный пакет, трудовые отношения с работниками, контрагентские обязательства, разрешительные документы. И уже с нового года либо с даты, с которой будет зарегистрировано юридическое лицо, работать как коммерческая организация.
А те индивидуальные предприниматели, которые не видят для себя возможности работы в формате юридического лица, им необходимо либо подумать о том, чтобы сменить вид деятельности, либо подумать о том, чтобы поискать себя в сфере самозанятости либо в сфере работы по найму.
Александр Меженный, ведущий:
А для людей, которые решили сейчас открыть, тоже есть какие-то преференции? Или это процесс, который занимает время?
Ирина Бабаченок:
Процесс регистрации коммерческой организации или индивидуального предпринимателя – один из самых простых в мире. Там минимальный пакет документов. При этом часть функционала государство берет на себя, как, например, открытие счета в банке, постановка на учет налоговых органов. Все это можно сделать в онлайн-формате. Для этого даже необязательно обращаться непосредственно в районный исполнительный комитет.
Можно обратиться на портал Единого государственного регистра и подать так называемую Е-заявку, то есть электронное заявление и стать полноценным субъектом хозяйствования.
Ольга Бурлакова:
Законом предусмотрены новые инструменты поддержки. Что конкретно изменилось? Остались ли прежние формы субсидий, займов?
Ирина Бабаченок:
Одним из главных направлений была модернизация подходов государственной поддержки. Все прежние виды поддержки сохранились. Это займы, лизинг, который предоставлял Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Это субсидии и льготные кредиты, которые предоставлялись за счет средств местных бюджетов.
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