С 1 января вводят новшества для белорусских ИП – вот кого коснутся изменения

С 2026 года в Беларуси для индивидуальных предпринимателей запретят часть видов деятельности. Как их и кого эти изменения коснутся, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Ирина Бабаченок. Ольга Бурлакова, ведущая:

Кого коснется это изменение и почему?

Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Напомню, что в прошлом году был принят закон о вопросах предпринимательской деятельности, и в соответствии с этим законом с 1 октября 2024 года индивидуальные предприниматели вправе осуществлять виды деятельности в соответствии с утвержденным правительственным перечнем. При этом для тех индивидуальных предпринимателей, которые начали свою работу до 1 октября 2024 года, был установлен переходный период, до конца текущего года, в течение которого они могут продолжить эти виды деятельности и в спокойном формате определиться, как они будут работать дальше.

Ирина Бабаченок:

Если они хотят сохранить вид деятельности, которого нет в перечне, они могут зарегистрировать коммерческую организацию. И для этого предусмотрен особый порядок, который позволяет зарегистрировать юридическое лицо фактически день в день, сохранить весь наработанный пакет, трудовые отношения с работниками, контрагентские обязательства, разрешительные документы. И уже с нового года либо с даты, с которой будет зарегистрировано юридическое лицо, работать как коммерческая организация.



А те индивидуальные предприниматели, которые не видят для себя возможности работы в формате юридического лица, им необходимо либо подумать о том, чтобы сменить вид деятельности, либо подумать о том, чтобы поискать себя в сфере самозанятости либо в сфере работы по найму.

Александр Меженный, ведущий:

А для людей, которые решили сейчас открыть, тоже есть какие-то преференции? Или это процесс, который занимает время? Ирина Бабаченок:

Процесс регистрации коммерческой организации или индивидуального предпринимателя – один из самых простых в мире. Там минимальный пакет документов. При этом часть функционала государство берет на себя, как, например, открытие счета в банке, постановка на учет налоговых органов. Все это можно сделать в онлайн-формате. Для этого даже необязательно обращаться непосредственно в районный исполнительный комитет. Можно обратиться на портал Единого государственного регистра и подать так называемую Е-заявку, то есть электронное заявление и стать полноценным субъектом хозяйствования.