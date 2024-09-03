В Беларуси определили перечень видов деятельности для ремесленников – рассказываем о юридических тонкостях

Все должно быть четко, прозрачно, без волокиты – требование Президента услышано в правительстве. Совет Министров утвердил новый сокращенный перечень видов деятельности ремесленников. Они становятся частью предпринимательского сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее глава государства заявлял, что важным остается сохранение культурного наследия Беларуси и в ходе преобразований нельзя утратить какое-либо редкое ремесло. В опубликованном списке аутентичные и самобытные направления творчества – изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное дело. Те, кто продвигают эти направления, продолжат платить ремесленный сбор. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Не каждый, кто работает руками, но каждый, кто любит свое, белорусское. Первую строчку в перечне ремесленных навыков занимает бондарство. Ивановский район испокон веков славится своими мастерами. Дело жизни предков продолжают талантливые потомки. С 12 лет Евгений Аргер – бондарь во втором поколении – освоил древнее мастерство в единственной в СНГ школе бондарства. Столяр по образованию уже 9 лет передает опыт молодому поколению. Ремесленничеством сперва занимался с отцом, а теперь открыл свою мастерскую. Признается, на всю страну найдется не более пяти ремесленников-бондарей, кто посвящает ремеслу все свое время.

Евгений Аргер, ремесленник:

У нас здесь рядом есть деревня Рыловичи, бондари делали бочки для царского двора. Сейчас никого нет, но наши руководители школы еще перенимали опыт и давали наставления. Было время, что люди ушли от этого – банки, пластик – но на сегодня люди возвращаются, потому что совсем не тот вкус. Сегодня в бочках готовят соленья и хранят продукты. Спрос на бондарскую посуду большой – заказы каждую неделю. На изготовление только одной уходит до 3 дней, это при условии, что подготовил дуб еще за полгода. «Заключительный этап большой работы». Юрий Чеботарь о том, кто может перейти в разряд самозанятых. Подробнее.