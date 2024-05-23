XXI Ассамблея деловых кругов Беларуси пройдёт 23 мая в Минске

Конструктивный диалог власти, бизнеса и общества: Ассамблея деловых кругов Беларуси пройдет сегодня, 23 мая, в Минске. 21-е по счету мероприятие и в 2024 году посвящено актуальным вопросам и приоритетным направлениям развития предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси никогда не противопоставляли государственную и частную формы собственности. Как говорит Президент, главное – эффективная работа на благо людей. А когда у человека есть собственное дело, дом, земля, это дает ему возможность ощутить себя хозяином своей судьбы и страны.