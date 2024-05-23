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XXI Ассамблея деловых кругов Беларуси пройдёт 23 мая в Минске

23 мая 2024 06:37
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Конструктивный диалог власти, бизнеса и общества: Ассамблея деловых кругов Беларуси пройдет сегодня, 23 мая, в Минске. 21-е по счету мероприятие и в 2024 году посвящено актуальным вопросам и приоритетным направлениям развития предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси никогда не противопоставляли государственную и частную формы собственности. Как говорит Президент, главное – эффективная работа на благо людей. А когда у человека есть собственное дело, дом, земля, это дает ему возможность ощутить себя хозяином своей судьбы и страны.

XXI Ассамблея деловых кругов Беларуси пройдёт 23 мая в Минске-1

В полноценном партнерстве государства и частного бизнеса определяются пути дальнейшего развития национальной экономики. Успех такого сотрудничества гарантирует будущее благосостояние. В рамках Ассамблеи состоится награждение победителей конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси». Также будут представлены итоги измерения индекса делового оптимизма. На одной площадке представители органов госуправления, банков, отраслевых ассоциаций, центров поддержки предпринимательства, а также дипломаты и парламентарии.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество

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