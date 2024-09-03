«Заключительный этап большой работы». Юрий Чеботарь о том, кто может перейти в разряд самозанятых

Все должно быть четко, прозрачно, без волокиты – требование Президента услышано в правительстве. Совет Министров утвердил новый сокращенный перечень видов деятельности ремесленников. Они становятся частью предпринимательского сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремесленники, кто подтвердит свой статус, исходя из обновленного перечня Совмина, должны будут оплачивать только ремесленный сбор. Другим же физическим лицам придется пройти перерегистрацию в число самозанятых или индивидуальных предпринимателей.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Утверждение перечня – это заключительный этап большой работы, связанной с трансформацией предпринимательской среды. Мы утвердили летом, буквально недавно, перечень разрешенных видов деятельности для ИП, для самозанятых. И вот тот самый третий перечень видов для ремесленников. Все они между собой взаимосвязаны. Все современные виды творчества (я бы сказал не ремесла, а творчества), например, изготовление мыла, каких-то сувениров – все это, уже возможно перейти в разряд самозанятых, зарегистрировавшись на простой платформе по уплате соответствующего налога.