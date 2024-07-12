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Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024-м увеличена более чем на млрд белорусских рублей

12 июля 2024 07:46
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Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 2024 году будет увеличена более чем на миллиард рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024-м увеличена более чем на млрд белорусских рублей-1

Изменения в законах о предпринимательской деятельности открывают дополнительные финансовые инструменты. Ранее целевые бюджетные средства были доступны только представителям малого бизнеса. Теперь на них могут рассчитывать более крупные организации, где до 250 сотрудников. Всего в 2024 году на госпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрено 7,5 миллиарда. Это бюджетные деньги и кредитные ресурсы банков.

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024-м увеличена более чем на млрд белорусских рублей-4

Руслан Неверович, заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
Законом предусмотрено расширение видов государственной поддержки. То есть к существующим видам поддержки добавляются дополнительные инструменты. Во-первых, это поручительство по заемным обязательствам, которые будут предоставляться Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Такая поддержка позволит субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечить более беспрепятственный доступ к кредитным ресурсам.

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024-м увеличена более чем на млрд белорусских рублей-7

Еще один новый инструмент поддержки – гранты, которые будут предоставляться на безвозмездной основе за счет средств местных бюджетов. Цели, на которые субъекты малого и среднего бизнеса смогут получить деньги, будут определяться местными властями.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Руслан Неверович

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