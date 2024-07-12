Господдержка малого и среднего бизнеса в 2024-м увеличена более чем на млрд белорусских рублей

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 2024 году будет увеличена более чем на миллиард рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в законах о предпринимательской деятельности открывают дополнительные финансовые инструменты. Ранее целевые бюджетные средства были доступны только представителям малого бизнеса. Теперь на них могут рассчитывать более крупные организации, где до 250 сотрудников. Всего в 2024 году на госпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрено 7,5 миллиарда. Это бюджетные деньги и кредитные ресурсы банков.

Руслан Неверович, заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

Законом предусмотрено расширение видов государственной поддержки. То есть к существующим видам поддержки добавляются дополнительные инструменты. Во-первых, это поручительство по заемным обязательствам, которые будут предоставляться Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Такая поддержка позволит субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечить более беспрепятственный доступ к кредитным ресурсам.