Центр поддержки предпринимательства работает на базе колледжа Минской области – показываем

Подготовка кадров для рабочих профессий. В новом учебном году колледжи Минской области планируют принять на обучение на уровень профессионально-технического образования почти 3,5 тысячи учащихся, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В том числе на новые направления, которые открылись на базе учебных заведений.

Всесторонне развивать учащихся во всех направлениях – одна из задач образовательного процесса. Например, для обучения финансовой грамотности молодежи с 2013 года в колледже функционирует центр поддержки предпринимательства. В рамках него в учреждении создана своя бизнес-компания, которая работает по девяти направлениям. Копыльскому государственному колледжу 44 года. Рассказываем, каким специальностям здесь обучают – подробности.





Алексей Толстик, учащийся Копыльского государственного колледжа:

Бизнес-компания занимается шитьем разных спецодежд, постельного белья и так далее. Также она занимается изготовлением малых металлоконструкций, меда, рассады.

Анатолий Петкевич, директор Копыльского государственного колледжа:

Экологический проект, который направлен на воспитание в учащихся любви к Родине, любви к природе. Проект «Медовая заимка» имеет в себе пасеку с 14-ю пчелосемьями. Также есть станции экологической направленности, выращивание лекарственных трав, различных овощей, других культур. Также имеется фитопаротерапия.





Сегодня центр поддержки предпринимательства тесно сотрудничает с малым и средним бизнесом Копыльщины, а также местным райисполкомом. За 2023 год здесь оказали помощь более 1 600 начинающим предпринимателям, а также безработным.