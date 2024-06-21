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Новации законодательства о предпринимательской деятельности обсудили в Заводском районе

21 июня 2024 18:04
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Новации законодательства о предпринимательской деятельности обсудили 21 июня в Заводском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новации законодательства о предпринимательской деятельности обсудили в Заводском районе-1

На встречу были приглашены представители бизнес-кругов, коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели и ремесленники. В качестве спикеров выступили руководители и ведущие специалисты комитета экономики Мингорисполкома, а также профильных ведомств.

Новации законодательства о предпринимательской деятельности обсудили в Заводском районе-4

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:
Изменения продиктованы тем, что нужно было пересмотреть подходы к образованию предпринимательской деятельности. Были введены новые категории, помимо того, что разделили объекты предпринимательской деятельности, были пересмотрены подходы к оказанию финансовой поддержки предпринимателей. Был распространен ряд норм и преференций на эти категории.

Напомним, изменения в законодательстве, касающиеся предпринимательской деятельности, вступят в силу с 1 октября 2024 года.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Владимир Наумович # Новости Минска и Минской области

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