Депутат: «Государство заинтересовано в долгоиграющем бизнесе»

Почему власть и бизнес должны говорить на одном языке? Все просто. Частный сектор играет важнейшую роль в развитии экономики страны. Это красноречиво демонстрируют цифры. Примерно четверть ВВП и почти половина всего белорусского экспорта приходится на малый и средний бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ощутима и значимость в использовании трудового потенциала – более 40 % граждан работают именно на коммерческих предприятиях. Сейчас в нашей стране зарегистрировано порядка 116 тысяч юридических лиц и более 250 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В свою очередь государство создает все условия для развития частной инициативы. Это и финансовая поддержка, и оптимизация профильного законодательства, и расширение взаимодействия в формате государственно-частного партнерства. Максимально тесное сотрудничество особенно актуально сейчас – в обстановке геополитической турбулентности. Как успешно работать в таких непростых условиях, говорили 21 ноября в Минске на Форуме деловых кругов. Диалоговая площадка объединила представителей законодательной и исполнительной власти, руководителей, менеджеров, ученых и экспертов со всей страны.

Ключевая цель – найти перспективные пути взаимодействия государства, общества и бизнеса. При этом учитывая беспрецедентное давление, которое на Беларусь оказывает коллективный Запад. В условиях санкционного режима деловые круги сталкиваются с искусственно созданными ограничениями. И преодолеть их можно только сообща. Путем выстраивания продуктивного диалога между властью и бизнесом.

Денис Карась, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Государство заинтересовано в долгоиграющем бизнесе, который пришел не однодневно, а пришел, здесь, скажем так, закрепился и дальше работает во благо интереса как своего непосредственно, так и государственного. А самое главное, чтобы все это было в интересах нашей общей национальной безопасности.

Форум деловых кругов – часть Белорусской недели предпринимательства. Это крупнейшая площадка для диалога между государством и бизнес-сообществом. Она предполагает ряд профильных мероприятий и широкое обсуждение актуальных вопросов. Финалом Недели станет подведение итогов конкурса «Предприниматель года».