Воспитанники детских домов и соццентров приняли участие в проекте «В мире армейского спорта»

Очередной этап волонтерского проекта «В мире армейского спорта» приурочили к 80-летию Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной этап волонтерского проекта «В мире армейского спорта» приурочили к 80-летию Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие организовали для воспитанников детских домов, приемных семей и социально-педагогических центров столицы. Участники игрового квеста проходили спортивные испытания, развивали навыки и общались с известными спортсменами.
Лиля Малиновская, воспитанница детского дома семейного типа:
Я прошла пять станций, я тут развлекаюсь, проявляю свои способности. Вот автограф взяла.
Эдгар Богдонавичюс, воспитанник социально-педагогического центра с приютом Первомайского района Минска:
Всем советую заниматься спортом, увлекаться, борьба – это моя жизнь.
Дети зарядились позитивной энергией, смогли показать свои способности в состязаниях, найти новых друзей и вдохновиться примером профессиональных атлетов. Спортивный комитет Вооруженных Сил Беларуси уже полтора года успешно реализует волонтерский проект. Его основная цель – популяризация спорта, воспитание патриотизма и приобщение к здоровому образу жизни.
Вадим Белоусов, заместитель командира спортивной роты Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:
Это спортивные состязания с участием флагмана армейского спорта – бронзового призера Олимпийских игр Максима Недосекова, олимпийского чемпиона по фристайлу Антона Кушнира, одного из лидеров национальной команды по тройному прыжку Максима Нестеренко. Сегодня у ребят есть возможность пообщаться со спортсменами, окунуться в атмосферу спорта.
Завершением праздника стало награждение победителей. Участники получили дипломы, кубки и памятные подарки.