Воспитанники детских домов и соццентров приняли участие в проекте «В мире армейского спорта»

Очередной этап волонтерского проекта «В мире армейского спорта» приурочили к 80-летию Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие организовали для воспитанников детских домов, приемных семей и социально-педагогических центров столицы. Участники игрового квеста проходили спортивные испытания, развивали навыки и общались с известными спортсменами.

Лиля Малиновская, воспитанница детского дома семейного типа:

Я прошла пять станций, я тут развлекаюсь, проявляю свои способности. Вот автограф взяла.

Эдгар Богдонавичюс, воспитанник социально-педагогического центра с приютом Первомайского района Минска:

Всем советую заниматься спортом, увлекаться, борьба – это моя жизнь.