В Брестском районе открыли 4 новых спортивных комплекса
Большие спортивные победы начинаются с маленьких шагов. Многофункциональные спорткомплексы открылись сразу в четырех агрогородках Брестского района. Теперь возможность прокачивать физподготовку, да и просто проводить время с пользой для здоровья, есть у каждого жителя агрогородков Клейники, Мухавец, Тельмы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рады подарку и в Чернавчицах. В местной средней школе обучаются более полутысячи детей. Благодаря помощи Президентского спортивного клуба в распоряжении ребят силовые уличные тренажеры, гимнастические кольца, площадка для игры в баскетбол.
Сейчас много детей, которые спортом вообще не занимаются, а эта площадка смотивирует детей приходить заниматься спортом.
Перспективно выглядит, много что можно проработать, допустим, ноги, грудь, подтягивание. В школе не было ничего подобного, это реально классно. Можно приходить, заниматься спокойно.
Всего в Брестском районе насчитывается 6,5 тысячи школьников. Новые комплексы станут для них не только безопасной зоной для развития физических способностей, но и стимулом к выбору спортивной карьеры. Суммарно на строительство площадок выделили 450 тысяч рублей – Президентский спортклуб вложился в оборудование, а местные власти взяли на себя установку.
Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:
Мы такие современные площадки спортивные установили в наших агрогородках, которые находятся ближе к городу Бресту, потому что тут больше всего учатся учеников. Мы надеемся, что это инвестиции в здоровье наших детей. Хотелось бы, чтобы эти площадки стали местом притяжения, чтобы они проводили время тут, общались вместе и, конечно же, поправляли свое здоровье.
Многофункциональные площадки позволяют с удобством выполнять широкий спектр упражнений подросткам, взрослым и даже людям с ограниченными возможностями. Открытие комплексов в Брестском районе – очередной этап реализации республиканского социального проекта по поддержке спорта и здорового образа жизни «Спорт для всех».