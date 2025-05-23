В Брестском районе открыли 4 новых спортивных комплекса

Большие спортивные победы начинаются с маленьких шагов. Многофункциональные спорткомплексы открылись сразу в четырех агрогородках Брестского района. Теперь возможность прокачивать физподготовку, да и просто проводить время с пользой для здоровья, есть у каждого жителя агрогородков Клейники, Мухавец, Тельмы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рады подарку и в Чернавчицах. В местной средней школе обучаются более полутысячи детей. Благодаря помощи Президентского спортивного клуба в распоряжении ребят силовые уличные тренажеры, гимнастические кольца, площадка для игры в баскетбол.

Сейчас много детей, которые спортом вообще не занимаются, а эта площадка смотивирует детей приходить заниматься спортом.

Перспективно выглядит, много что можно проработать, допустим, ноги, грудь, подтягивание. В школе не было ничего подобного, это реально классно. Можно приходить, заниматься спокойно. Всего в Брестском районе насчитывается 6,5 тысячи школьников. Новые комплексы станут для них не только безопасной зоной для развития физических способностей, но и стимулом к выбору спортивной карьеры. Суммарно на строительство площадок выделили 450 тысяч рублей – Президентский спортклуб вложился в оборудование, а местные власти взяли на себя установку.