БГАТУ организовал для школьников Минщины масштабный областной форум

«Пять шагов к качеству». Белорусский аграрный технический университет организовал масштабный областной форум. Участниками мероприятия стали учащиеся классов аграрной направленности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники посетили интерактивные площадки, инновационные лаборатории, учебно-выставочный павильон сельскохозяйственной техники. Познакомились с актуальными направлениями университетской жизни. Ведь многие из учеников уже заявили о намерении поступать в БГАТУ, особенно в свете новых специальностей, открытых в 2025 году.

Лилия Табула, учащаяся Кривичской средней школы Солигорского района:

Я целенаправленно хочу поступать сюда. Я хочу связать свою жизнь с агробизнесом и менеджментом. Это просто продолжение династии, поскольку у меня родители, бабушки, дедушки – все в этой сфере. Мне бы хотелось продолжить, развить и, наверное, поднять и достичь каких-то результатов.

Николай Романюк, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета:

В этом году мы открыли три новые профилизации. Это цифровые технологии в агропромышленном комплексе, автоматизация и роботизация агропромышленного комплекса, это сервис, инженеры сельскохозяйственной техники и оборудование. Отдельную программу подготовили и для педагогов – лекции по наиболее сложным темам факультативного курса «Введение в аграрные профессии».

Валентина Брага, учитель Залужской средней школы Стародорожского района:

Очень интересная лекция. Я сделала фиксацию на телефон, потому что эту информацию нужно донести детям. Мы в школе практикуем направленность такую, как трудовое обучение. У нас есть выращивание овощей, картофеля, у нас фруктовый сад, есть цветники, где дети работают.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Чтобы проводить занятия, надо быть в тренде и владеть современными технологиями. Поэтому без обучения обучающего результата мы не добьемся. И сегодня наши все аграрные классы закреплены за сельскохозяйственными предприятиями. Не на бумаге, а в реальности они работают с сельскохозяйственными предприятиями.