Под Борисовом проходит финал военно-патриотического турнира «Вызов»

Тест-драйв гусеничной техники, экстрим и незабываемые эмоции. Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит под Борисовом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня 40 самых отважных ребят с разных уголков страны борются за звание лучших. До этого они прошли усиленную подготовку, в том числе на полигоне. Сейчас время показывать результат, условия приближенные к реальным.

Милана Лашук, участница военно-патриотического турнира «Вызов»:

Мы проходим это все командой. Мы сплоченные, когда надо, поможем друг другу, поддержим. Вот так у нас получается проходить все.

Турнир «Вызов» – уникальный проект, который организуют объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Министерством обороны и Министерством образования.