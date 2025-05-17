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Под Борисовом проходит финал военно-патриотического турнира «Вызов»

17 мая 2025 08:17
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Тест-драйв гусеничной техники, экстрим и незабываемые эмоции. Финал военно-патриотического турнира «Вызов» проходит под Борисовом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Борисовом проходит финал военно-патриотического турнира «Вызов»-2

Сегодня 40 самых отважных ребят с разных уголков страны борются за звание лучших. До этого они прошли усиленную подготовку, в том числе на полигоне. Сейчас время показывать результат, условия приближенные к реальным.

Под Борисовом проходит финал военно-патриотического турнира «Вызов»-4

Милана Лашук, участница военно-патриотического турнира «Вызов»:
Мы проходим это все командой. Мы сплоченные, когда надо, поможем друг другу, поддержим. Вот так у нас получается проходить все.

Турнир «Вызов» – уникальный проект, который организуют объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Министерством обороны и Министерством образования.

# Дети # Государственная политика в области образования

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