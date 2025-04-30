У школьников забрали смартфоны на время учебного дня – член Молодёжного совета рассказал, чем закончился эксперимент

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вадим Плис, председатель Комиссии по международным делам Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси: Планируется со следующего учебного года на законодательном уровне использование мобильных телефонов в школе запретить. И понятно, что в один день либо даже за одну четверть, либо за месяц переориентировать детей с использования телефонов на уроках либо на переменах на общение со сверстниками будет достаточно тяжело. Но как начало для этой всей деятельности, я думаю, что это будет полезно.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

А сейчас на уроках уже забираете?

Вадим Плис:

В тестовом режиме учителя телефоны изымают в специальные ящики, либо ребята сдают на первую парту. Хочу сказать уже по отзывам у коллег, что ребята даже начали больше и чаще общаться на переменах, то есть живое общение. Поэтому я надеюсь, что со следующего года этот закон будет принят и мы как система образования будем работать над этим.

Соответственно, перетягивать одеяло от клипового мышления на живое общение либо на желание и возможность читать книги, на которые тоже нужно достаточно долгое время уделять. Либо выполнять какое-то задание.