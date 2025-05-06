С 1 сентября в Беларуси запретят свободное пользование телефонами в школах

Получать знания и навыки, не отвлекаясь на гаджеты. Белорусские школы с 1 сентября станут территорией, свободной от мобильных телефонов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевая цель – чтобы дети больше времени уделяли живому общению и учебе. Планируется, что перед началом занятий учащиеся будут оставлять мобильные телефоны в специальных ячейках, оборудованных камерами видеонаблюдения. Это пропишут в правилах безопасности организации образовательного процесса.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В настоящее время должностными инструкциями уже определяются соответствующие работники, которые будут отвечать за сохранность данных телефонов. Но здесь мы можем быть очень спокойными, потому что практически все школы нашей страны оснащены видеонаблюдением. Соответственно, данные ячейки будут установлены возле камер видеонаблюдения. Даже в отсутствие работников мы будем иметь возможность получить в последующем доступ, кто имел возможность получить доступ к этим ячейкам и мобильным телефонам.

К слову, в белорусских школах уже не первый год запрещено использование мобильных во время уроков – этот момент даже закреплен в Государственном школьном стандарте. Гаджетами можно пользоваться только в образовательных целях.