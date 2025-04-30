Сдают старые пустышки, а в кармане лежит рабочий телефон – директор школы об ограничении гаджетов у школьников

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Детский интернет, который не допускает какие-то сайты, или электронный дневник. Вы это используете?

Максим Мельник, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Да, это используется. Со следующего года уже в каждом учреждении образования нашей страны будет использоваться электронный журнал, электронный дневник. Что касается ограничения гаджетов, в большинстве учреждений используются определенные, специально отведенные места, куда дети сдают телефоны. Однако есть проблема. Они телефоны сдают, пустышки старые, а в кармане держат рабочий телефон. И с этим тоже надо думать, как бороться.