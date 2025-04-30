Сдают старые пустышки, а в кармане лежит рабочий телефон – директор школы об ограничении гаджетов у школьников
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Детский интернет, который не допускает какие-то сайты, или электронный дневник. Вы это используете?
Максим Мельник, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Да, это используется. Со следующего года уже в каждом учреждении образования нашей страны будет использоваться электронный журнал, электронный дневник.
Что касается ограничения гаджетов, в большинстве учреждений используются определенные, специально отведенные места, куда дети сдают телефоны. Однако есть проблема. Они телефоны сдают, пустышки старые, а в кармане держат рабочий телефон. И с этим тоже надо думать, как бороться.
Максим Мельник:
Не каждый родитель сегодня готов отправить ребенка без гаджета в школу, потому что надо контролировать. У многих установлен родительский контроль. Они видят по геолокации, где находится ребенок. Могут даже дистанционно подключиться к телефону и прослушать, что происходит в данный момент, где находится ребенок.
Нужно очень хорошо подумать насчет ограничения, как это можно сделать так, чтобы это работало. В первую очередь, родители должны быть заинтересованы. Родитель, который готов отправить ребенка без гаджета в школу, который понимает, что это важно, что это полезно для его ребенка – да, будет толк.
Поэтому здесь нужно в комплексе дополнительно работать с семьями и воспитывать сегодняшних современных родителей, их чувство ответственности и понимания к важности общего дела.