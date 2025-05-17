18 мая подведут итоги военно-патриотического турнира «Вызов»

Тест-драйв гусеничной техники, экстрим и незабываемые эмоции. Четыре команды школьников со всех уголков Беларуси бросили себе вызов на учебном полигоне под Борисовом. Это финал уникального военно-патриотического турнира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в эстафете стойкости принимают 40 ребят. За их спинами уже 7 отборочных туров и победа в полуфинале турнира. Теперь в течение трех дней юные бойцы проходят реальную военную школу. Тренируются, отрабатывают навыки, проверяют себя на прочность. Финал проекта удивил своим масштабом – добавились новые испытания, увеличилась территория прохождения, появились новые должности в командах. Одна из них – военный корреспондент.

Милана Лашук, участница военно-патриотического турнира «Вызов»: Эта тема нам всем близка к сердцу. Большинство наших ребят хотят поступить в Военную академию. Они хотят связать с этим будущее.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Мы их раскрываем, мы видим, насколько они зажигаются. Насколько они хотят победить. Они учат историю. Нам звонят их родители и благодарят, потому что они дисциплинированней стали, цели в жизни появились. Просто они почувствовали себя настоящими здесь и показали все, на что они способны.

Результаты масштабного турнира станут известны уже 18 мая. Это уникальный проект, который организуют объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Министерством обороны и Министерством образования.