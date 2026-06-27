Футболисты жодинского «Торпедо» разгромили борисовский БАТЭ

На футбольных аренах страны продолжается программа 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом поединке субботы жодинское «Торпедо» дома разгромило борисовский БАТЭ. Счет в матче уже на седьмой минуте открыл нападающий хозяев Виталий Лисакович. На старте второго тайма он отличился вновь, тем самым оформив дубль.

Точку в этой встрече поставил защитник «автозаводцев» Илья Руцкий. Итоговая виктория с результатом 3:0 осталась за подопечными Дмитрия Ленцевича, благодаря чему дружина поднялась на третью строчку в таблице.

Действующий обладатель золота национального первенства «МЛ Витебск» не без проблем, но обыграл одного из аутсайдеров розыгрыша – «Нафтан». Команда из Новополоцка обеспечила себе преимущество усилиями Игната Прановича и удерживала его довольно долго, но точные удары Артема Концевого и Марка Буланова принесли победу «желто-зеленым» – 2:1.