«МЛ Витебск» уступил команде «Университатя Крайова» в первом поединке квалификации ЛЧ

Неудачный старт. Футболисты клуба «МЛ Витебск» уступил команде «Университатя Крайова» в первом поединке квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Номинально домашний матч прошел в венгерском Мезекевешде. Наши парни начали противостояние не лучшим образом и уже на 4-й минуте пропустили. Однако спустя немного времени Валерий Громыко красивым дальним ударом восстановил паритет. Равенство сохранялось недолго. Еще до перерыва соперники заработали два пенальти, которые успешно реализовали. После возобновления игры отечественная дружина перехватила инициативу, начала больше атаковать и приложила немало усилий, чтобы исправить ситуацию. Но вместо этого в самой концовке дуэли оппоненты отличилась еще раз. Крупное поражение со счетом – 1:4.