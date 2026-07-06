«Ислочь» переиграла жодинское «Торпедо» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу

На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 14-го тура чемпионата Беларуси. В заключительном поединке «Ислочь» из Минского района переиграла на выезде жодинское «Торпедо» и поднялась на третье место в таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На экваторе первого тайма Владимир Хващинский вывел гостей вперед, минимальное преимущество в счете сохранялось до 80-й минуты, именно тогда Александр Свирепа установил окончательный результат встречи – 2:0. Отмечу, «автозаводцы» с 18-й минуты играли в численном меньшинстве, так как красную карточку получил Илья Руцкий. У дружины прервалась десятиматчевая беспроигрышная серия, а «волки» никому не уступают в национальном первенстве на протяжении семи встреч кряду.