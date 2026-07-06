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«Ислочь» переиграла жодинское «Торпедо» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу

06 июля 2026 11:59
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На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 14-го тура чемпионата Беларуси. В заключительном поединке «Ислочь» из Минского района переиграла на выезде жодинское «Торпедо» и поднялась на третье место в таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На экваторе первого тайма Владимир Хващинский вывел гостей вперед, минимальное преимущество в счете сохранялось до 80-й минуты, именно тогда Александр Свирепа установил окончательный результат встречи – 2:0. Отмечу, «автозаводцы» с 18-й минуты играли в численном меньшинстве, так как красную карточку получил Илья Руцкий. У дружины прервалась десятиматчевая беспроигрышная серия, а «волки» никому не уступают в национальном первенстве на протяжении семи встреч кряду. 

«Ислочь» переиграла жодинское «Торпедо» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу-1

Полная цифровая картина тура на Ваших экранах. В списке бомбардиров лидирует нападающий «Гомеля» Тимофей Симаненка, который забил восемь мячей. Лучшим игроком тура признан Владислав Ложкин. Нападающий брестского «Динамо» провел отличный матч против новополоцкого «Нафтана» и помог своей команде одержать победу со счетом 4:2.

# Футбол Беларуси

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