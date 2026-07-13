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«Витебск» разгромил дзержинский «Арсенал» на ЧБ по футболу

13 июля 2026 17:37
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На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Было сыграно всего пять поединков. Зрители увидели скромные 14 взятий ворот.

Напомним, матчи с участием отечественных представителей в европейских кубковых турнирах перенесены на более поздний срок. В заключительном противостоянии игрового уик-энда «Витебск» на выезде не оставил шансов дзержинскому «Арсеналу». Первая половина встречи проходила во многом на равных и осталась безголевой. Все мячи были забиты во втором тайме.

Сначала отличился Евгений Новых, затем Роман Минаев реализовал пенальти, а Сергей Тихоновский поставил победную точку – 3:0. Подопечные Сергея Гуренко одержали пятую викторию со старта текущего розыгрыша и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. Положение в группе фаворитов не изменилось. 

«Витебск» разгромил дзержинский «Арсенал» на ЧБ по футболу-1

На вершине по-прежнему столичное «Динамо». Следом идут «МЛ Витебск» и «Ислочь» из Минского района. В аутсайдерах – новополоцкий «Нафтан». Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Гомеля» Тимофей Симаненка, в его активе – 8 мячей.

Лучшим игроком тура признан полузащитник клуба «Минск» Александр Ксенофонтов. Он внес весомый вклад в победу своей команды над могилевским «Днепром» – 2:1.

# Футбол Беларуси # Футбол

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