«Витебск» разгромил дзержинский «Арсенал» на ЧБ по футболу

На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Было сыграно всего пять поединков. Зрители увидели скромные 14 взятий ворот.

Напомним, матчи с участием отечественных представителей в европейских кубковых турнирах перенесены на более поздний срок. В заключительном противостоянии игрового уик-энда «Витебск» на выезде не оставил шансов дзержинскому «Арсеналу». Первая половина встречи проходила во многом на равных и осталась безголевой. Все мячи были забиты во втором тайме.

Сначала отличился Евгений Новых, затем Роман Минаев реализовал пенальти, а Сергей Тихоновский поставил победную точку – 3:0. Подопечные Сергея Гуренко одержали пятую викторию со старта текущего розыгрыша и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. Положение в группе фаворитов не изменилось.