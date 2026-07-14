Ксенофонтов признан лучшим игроком 15 тура ЧБ по футболу

Хавбек «Минска» Александр Ксенофонтов – лучший игрок 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В выездной встрече против могилевского Днепра все шло к ничейному результату. На третьей компенсированной минуте матча полузащитник столичного клуба отправил мяч в сетку от штанги, тем самым оформив победу – 2:1.

Кроме того, Александр продемонстрировал хорошую технику и точность передач. Сейчас «Минск» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, в активе 22 очка. Ближайший поединок подопечные Артема Челядинского проведут против «Сморгони» в рамках 1/16 Кубка Беларуси.