«МЛ Витебск» обыграл «Славию» в выездном матче ЧБ по футболу

На футбольных аренах нашей страны стартовала программа 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий обладатель трофея «МЛ Витебск» на выезде обыграл мозырьскую «Славию» и вышел на первое место в турнирной таблице текущего розыгрыша. Дружины подарили болельщикам яркое соперничество и сразу шесть забитых мячей, однако численный перевес оказался на стороне северян – 4:2. Отметим, с 76-й минуты хозяева играли в меньшинстве, так как полузащитник Кирилл Черноок получил красную карточку.