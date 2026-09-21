Новости по тегу #Фехтование

Белорусские фехтовальщики готовятся к новым вызовам на международной арене. Открытый Кубок Беларуси – важная часть подготовки.
Такое решение было принято на онлайн-заседании исполнительным комитетом европейского ведомства.
Турнир принимает столичная «Чижовка-Арена».
Представители двух стран смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой.
Данный старт для наших спортсменов является последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в июне во Франции.
Во второй соревновательный день Открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию девушки определяли сильнейших в индивидуальных дуэлях на рапирах.
Всего будет разыграно 12 комплектов медалей.
Участники разыграли 12 комплектов наград. Отрадно, что наши ребята – в списках призеров.
Конкуренция серьезная – 93 атлета спорили за медали турнира.
До этого белорусские фехтовальщики могли выступать на международных турнирах только в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом, в командах вели борьбу только юниоры.
На протяжении трёх дней медалистов определяли сильнейшие белорусские спортсмены. Конкуренцию им составили россияне.
На награды претендуют сильнейшие спортсмены нашей страны, а также гости из России. Всего около 200 участников.
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