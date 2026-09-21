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Новости по тегу #Фехтование

В Минске проходит Открытый Кубок Беларуси по фехтованию
21 сентября 2026 20:05

В Минске проходит Открытый Кубок Беларуси по фехтованию

Европейская конфедерация фехтования допустила белорусов к участию в своих турнирах
26 июня 2026 12:06

Европейская конфедерация фехтования допустила белорусов к участию в своих турнирах

Белорус взял золото на Кубке сильнейших спортсменов по фехтованию
02 июня 2026 20:11

Белорус взял золото на Кубке сильнейших спортсменов по фехтованию

Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусов и россиян
02 июня 2026 20:04

Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусов и россиян

В Минске соревнуются лучшие фехтовальщики из Беларуси, России и Узбекистана
28 мая 2026 20:32

В Минске соревнуются лучшие фехтовальщики из Беларуси, России и Узбекистана

В Минске проходит Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию
28 мая 2026 17:45

В Минске проходит Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию

Чемпионат Беларуси по фехтованию проходит в Минске
04 мая 2026 20:05

Чемпионат Беларуси по фехтованию проходит в Минске

В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
03 июня 2025 20:10

В Минске завершился открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию

В Минске продолжается чемпионат Союзного государства по фехтованию
30 мая 2025 17:34

В Минске продолжается чемпионат Союзного государства по фехтованию

Белорусских фехтовальщиков допустили к участию в международных соревнованиях в команде
07 мая 2025 13:55

Белорусских фехтовальщиков допустили к участию в международных соревнованиях в команде

Во Дворце спорта завершился открытый Кубок Беларуси по фехтованию
27 сентября 2024 20:13

Во Дворце спорта завершился открытый Кубок Беларуси по фехтованию

На Открытом Кубке Беларуси по фехтованию в Минске определились первые победители и призёры
25 сентября 2024 20:05

На Открытом Кубке Беларуси по фехтованию в Минске определились первые победители и призёры