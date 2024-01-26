Олимпийские дни молодёжи по фехтованию стартовали в «Стайках»

В первый состязательный день юные атлеты выявляли лучших в шпаге. В мужском розыгрыше победителем стал минчанин Тимур Наливайко. Он в решающем поединке был сильнее Романа Шабловского из Могилевской области. У женщин викторию праздновали Агата Царькова также из Минска.

Виталий Соколовский, председатель Белорусской федерации фехтования:

Я считаю, что очень важен этот турнир. И чем больше будет таких турниров, тем лучше для нашего подрастающего поколения. Потому что именно на таких турнирах они набираются опыта, пробуют свои наработки, что тренеры в них вложили. Это очень большой плюс в развитии молодых перспективных спортсменов. Ожидания самые разные. В первую очередь мне как руководителю федерации хотелось бы увидеть качественные бои. Важно, чтобы в финалах, полуфиналах как можно больше боев было плотных, конкурентных. Чтобы мы видели хорошее качество самого фехтования. Чтобы оно не отставало от мировых тенденций и наших стран-конкурентов, соседей и всех остальных.