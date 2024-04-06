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Марк Семоненко стал серебряным призёром чемпионата России по фехтованию на шпагах

06 апреля 2024 18:52
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Марк Семоненко стал серебряным призером чемпионата России по фехтованию на шпагах, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Марк Семоненко стал серебряным призёром чемпионата России по фехтованию на шпагах-1

В финальном поединке белорус потерпел поражение от представителя Москвы Павла Бузинова со счетом 14:15. Отметим, на пути к решающему бою наш спортсмен одержал победы над двукратным чемпионом России Вадимом Анохиным и серебряным призером Олимпиады в Токио Никитой Глазковым.

# Фехтование # Марк Семоненко

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