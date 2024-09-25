На Открытом Кубке Беларуси по фехтованию в Минске определились первые победители и призёры

На награды претендуют сильнейшие спортсмены нашей страны, а также гости из России. Всего около 200 участников. В индивидуальной шпаге у мужчин не было равных Марку Симоненко. У женщин самой мастеровитой оказалась Александра Цурская.

На Открытом Кубке Беларуси по фехтованию в Минске определились первые победители и призеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Соколовский, председатель Белорусской федерации фехтования:

Этот турнир очень важен для наших фехтовальщиков в первую очередь для отбора в национальную команду на следующий сезон, для попадания в выездные составы, это и для Всероссийских соревнований, Кубка России, чемпионата России. И также на международные старты, на которые мы планируем уже начинать выезжать, ведем сейчас переговоры с Международной федерацией, чтобы нам эту возможность предоставили.

В программе второго соревновательного дня – рапира. Состязания проходят на площадке Дворца спорта и продлятся до пятницы.