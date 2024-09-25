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На Открытом Кубке Беларуси по фехтованию в Минске определились первые победители и призёры

25 сентября 2024 20:05
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На Открытом Кубке Беларуси по фехтованию в Минске определились первые победители и призеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На награды претендуют сильнейшие спортсмены нашей страны, а также гости из России. Всего около 200 участников. В индивидуальной шпаге у мужчин не было равных Марку Симоненко. У женщин самой мастеровитой оказалась Александра Цурская.

На Открытом Кубке Беларуси по фехтованию в Минске определились первые победители и призёры-2

Виталий Соколовский, председатель Белорусской федерации фехтования:
Этот турнир очень важен для наших фехтовальщиков в первую очередь для отбора в национальную команду на следующий сезон, для попадания в выездные составы, это и для Всероссийских соревнований, Кубка России, чемпионата России. И также на международные старты, на которые мы планируем уже начинать выезжать, ведем сейчас переговоры с Международной федерацией, чтобы нам эту возможность предоставили. 

В программе второго соревновательного дня – рапира. Состязания проходят на площадке Дворца спорта и продлятся до пятницы.

# Фехтование # Виталий Соколовский

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