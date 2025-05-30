В Минске продолжается чемпионат Союзного государства по фехтованию

Один из главных стартов сезона – открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, проходит в эти дни в Минске. В борьбе сильнейшие спортсмены Беларуси и России. Сегодня лучших определяли шпажисты. Конкуренция серьезная – 93 атлета спорили за медали турнира, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Пока медальная копилка белорусов пуста, но задачи перед нашими спортсменами стоят немного шире. Опыт – главная цель. В Минск прибыли сильнейшие мастера клинка России. И каждая встреча с легендой дорогого стоит. Тимофей Кулешов в свои 16 – победитель первенства Беларуси, призер всероссийского турнира. Воспитанник Гродненской СДЮШОР четко следует своим целям, он один из 93 участников, которые определяют сильнейших в индивидуальной шпаге.

Тимофей Кулешов, участник турнира:

Я сегодня отбомбил 6 примерно поединков. Из всех я, наверное, знаю пока только Бузина из России. С ним было очень интересно фехтовать, мне очень понравилось, и я вот для себя вывел пару уроков. Например, что постоянно я отхожу назад. Кстати, надо что-то делать, из-за этого я не могу хорошо атаковать. Ну, в общем, ошибки выявлены. Я бы очень хотел именно в этом году попасть на Европу и там попробовать себя.

Парень занимается всего пять лет и подает большие надежды. Белорусский тренерский штаб следит за талантливым спортсменом и поддерживает. На минском старте у молодежи есть уникальная возможность скрестить шпаги с самыми маститыми фехтовальщиками мира. Для национальной команды Беларуси данный старт – проверка сил перед чемпионатом Европы, который стартует уже в июне в Италии.