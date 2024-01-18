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Результаты белорусских шпажисток на первенстве России по фехтованию

18 января 2024 16:16
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Белорусские фехтовальщики продолжают выступление на кадетском первенстве России – главном старте сезона для спортсменов до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Орле.

Результаты белорусских шпажисток на первенстве России по фехтованию-1

В четверг, 18 января, были разыграны награды в личном первенстве у шпажисток. Всего в этой дисциплине приняла участие 251 спортсменка. К сожалению, в четверг наши девушки не смогли подняться на пьедестал. Лучший результат у белорусок показала Агата Царькова – она заняла 41-е место. Александра Мишина стала 103-й. Валерия Никонова показала 131-й результат.

# Фехтование

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