Результаты белорусских шпажисток на первенстве России по фехтованию

Белорусские фехтовальщики продолжают выступление на кадетском первенстве России – главном старте сезона для спортсменов до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Орле.

В четверг, 18 января, были разыграны награды в личном первенстве у шпажисток. Всего в этой дисциплине приняла участие 251 спортсменка. К сожалению, в четверг наши девушки не смогли подняться на пьедестал. Лучший результат у белорусок показала Агата Царькова – она заняла 41-е место. Александра Мишина стала 103-й. Валерия Никонова показала 131-й результат.