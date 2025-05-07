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Белорусских фехтовальщиков допустили к участию в международных соревнованиях в команде

07 мая 2025 13:55
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Международная федерация фехтования допустила спортсменов из Беларуси и России к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

До этого белорусские фехтовальщики могли выступать на международных турнирах только в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом, в командах вели борьбу только юниоры. Теперь взрослые спортсмены также могут выступать в командных турнирах под флагом Международной федерации. Первым стартом, где наши спортсмены будут иметь возможность соревноваться в команде, станет чемпионат Европы, который пройдет с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.

# Фехтование

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