Во Дворце спорта завершился открытый Кубок Беларуси по фехтованию

В заключительный день соревнований определились победители в турнире саблистов. У мужчин равных не было минчанину Степану Ковалю. Серебро у Романа Грушовца из Бреста. У женщин высокий класс подтвердила россиянка Вера Ширяева. На вторую ступень пьедестала поднялась наша Виктория Артюшенко.

Роман Грушовец, серебряный призер открытого Кубка Беларуси по фехтованию: На этих соревнованиях, мне кажется, я подошел к ним достаточно подготовленно, достаточно уверенно. И вот это результат – второе место. Не хватило чуть-чуть до финала. Так скажем, возможно, устал, возможно, недооценил либо переоценил соперника. Конкуренция бешеная, мне очень все нравится. Мне кажется, что у Беларуси в дальнейшем есть все шансы, чтобы догонять и обгонять русских спортсменов, атлетов.

Виталий Соколовский, председатель Республиканской федерации фехтования:

В начале сентября команда вышла из отпуска, если брать национальную команду. В принципе, и училища Олимпийского резерва с 1 сентября начинают свою подготовку. Также и детские спортивные школы. Поэтому прошли подготовку определенную. Многие спортсмены съездили на сборы. Кто-то здесь провел учебно-тренировочные сборы. И вот первый старт, где мы уже посмотрели, в каком состоянии. В целом все уже готовы. Мы видим, что настрой хороший на сезон. Поэтому будем дальше выступать и делать выводы.

В Кубке Беларуси свое мастерство показали как опытные спортсмены, так и молодежь. Для участников этот турнир стал отборочным в национальную команду, также по его итогам определились выездные составы.