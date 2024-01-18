Белорусские саблисты завоевали бронзу первенства России по фехтованию

Белорусские спортсмены продолжают коллекционировать медали первенства России по фехтованию. Во второй день отличились саблисты. А если точнее, то команда парней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина, в которую вошли Степан Стрелковский, Владислав Коваль, Андрей Овсянкин и Константин Гаврусик, завоевала бронзу. Конкуренция была серьезная, в стартовом протоколе значились 26 коллективов. Отечественные атлеты оступились в полуфинале, но в бою за бронзу взяли верх. На данный момент у нас уже четыре награды. Золото, серебро и две бронзы.