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Белорусские саблисты завоевали бронзу первенства России по фехтованию

18 января 2024 13:08
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Белорусские спортсмены продолжают коллекционировать медали первенства России по фехтованию. Во второй день отличились саблисты. А если точнее, то команда парней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские саблисты завоевали бронзу первенства России по фехтованию-1

Дружина, в которую вошли Степан Стрелковский, Владислав Коваль, Андрей Овсянкин и Константин Гаврусик, завоевала бронзу. Конкуренция была серьезная, в стартовом протоколе значились 26 коллективов. Отечественные атлеты оступились в полуфинале, но в бою за бронзу взяли верх. На данный момент у нас уже четыре награды. Золото, серебро и две бронзы.

# Фехтование

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