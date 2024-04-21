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Александра Ильминская завоевала бронзу молодёжного ЧМ по фехтованию на колясках в шпаге

21 апреля 2024 19:10
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Александра Ильминская успешно полетела в Таиланд на молодежный чемпионат мира по фехтованию на колясках. Белорусская смогла ввязаться в медальную борьбу на шпаге и заполучить бронзу, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Александра Ильминская завоевала бронзу молодёжного ЧМ по фехтованию на колясках в шпаге-1

Во вторник, 23 апреля, девушка попробует себя в рапире.

Александра Ильминская завоевала бронзу молодёжного ЧМ по фехтованию на колясках в шпаге-4

Александра Ильминская, бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на колясках:
Сегодня на чемпионате мира среди молодежи я завоевала бронзовую медаль, чему несказанно рада. Так как сегодня фехтовали все вместе категория А и В, хочу выразить огромную благодарность своему центру и Паралимпийскому комитету за оказанную помощь и поддержку.

# Фехтование

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