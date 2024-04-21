Александра Ильминская завоевала бронзу молодёжного ЧМ по фехтованию на колясках в шпаге

Александра Ильминская успешно полетела в Таиланд на молодежный чемпионат мира по фехтованию на колясках. Белорусская смогла ввязаться в медальную борьбу на шпаге и заполучить бронзу, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Александра Ильминская, бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на колясках:

Сегодня на чемпионате мира среди молодежи я завоевала бронзовую медаль, чему несказанно рада. Так как сегодня фехтовали все вместе – категория А и В, хочу выразить огромную благодарность своему центру и Паралимпийскому комитету за оказанную помощь и поддержку.